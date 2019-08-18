وصلت لـ المترو.. أهالى حدائق الزيتون: الشوارع الرئيسية تغرق في مياه الصرف.. صور

استغاث قاطنو الزيتون من غرق الشوارع الرئيسية بمياه الصرف، منذ 6 أشهر بدون تحرك المسئولين.



وأرسل محمد محمود رسالة عبر خدمة شكاوى صدى البلد من تسبب مياه الصرف الصحى في إعاقة حركة السير لمدة 6 أشهر وخاصة الأطفال، وبالتحديد أمام محطة مترو حدائق الزيتون.



وطالب القارئ محمد محجوب المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

