ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

وصلت لـ المترو.. أهالى حدائق الزيتون: الشوارع الرئيسية تغرق في مياه الصرف.. صور

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:41 م
صدى البلد
منار نور
استغاث قاطنو الزيتون من غرق الشوارع الرئيسية بمياه الصرف، منذ 6 أشهر بدون تحرك المسئولين.

وأرسل محمد محمود رسالة عبر خدمة شكاوى صدى البلد من تسبب مياه الصرف الصحى في إعاقة حركة السير لمدة 6 أشهر وخاصة الأطفال، وبالتحديد أمام محطة مترو حدائق الزيتون.

وطالب القارئ محمد محجوب المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم للقضاء على هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى قرية طموة بأبوالنمرس يستغيثون من انتشار مياه المجارى بالشوارع

مساكن الرحمن بـ كفر الدوار تغرق في مياه الصرف

سكان شارع حشاد بعزبة النخل يطالبون بتغيير مواسير الصرف الصحى

حى السيوف بالإسكندرية يغرق في مياه الصرف الصحى.. صور

أهالي الشرقية يشكون تراكم القمامة وغرق الشوارع بمياه الصرف

جدران متهالكة ومياه صرف صحى تغرق نفق طرة.. والأهالى: انقذونا..صور

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي وليستر سيتي اليوم

شاطئ الموت.. مصيف الغلابة في ادكو أقصر طريق إلى الآخرة.. يبتلع الشباب ويعاني من الإهمال.. والأهالي يطالبون بعودة حرس الحدود.. صور

شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام

بمينى جيب.. يارا نعوم تشعل إنستجرام في إجازتها الصيفية

مصرع شخص في حفل زفاف.. والعروسان يهربان لقضاء شهر العسل

حظر واتساب في عدد من الدول .. تعرف على الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح