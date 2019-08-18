في جميع أنحاء العالم.. ميوزك آب تتولى تولى ألبوم مصطفى قمر الجديد

أعلنت منصة "ميوزك آب"، البوابة الرقمية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتوزيع الموسيقى عبر شبكة الإنترنت والتابعة لشركة "أربو بلاس"، عن تعاونها مع مصطفى قمر لتوزيع ألبومه الجديد الذي سيتم إطلاقه خلال شهر أغسطس الجاري.



وبموجب الاتفاق بين الجانبين، ستتولى المنصة بتوزيع الألبوم الجديد على تطبيقات وبوابات الموسيقى الرقمية، بما في ذلك "أنغامي" و"سبوتيفاي" و"غنيلي" و"غنوتي" و"هواوي ميوزك" وديزير" و"اتصالات ميوزك" و"ساوند كلاود"، كما يشمل التعاون إدارة قناة الفنان مصطفى قمر على "يوتيوب".



ويمثل الألبوم الجديد عودة مصطفى قمر إلى الساحة الغنائية بعد انقطاع طويل. ويحتوي الألبوم على كليب غنائي بعنوان "س من الناس"، الذي حصل على ردود فعل إيجابية بعد طرحه على يوتيوب، بالإضافة إلى تصدره الهاشتاج عبر تويتر. وتم تنفيذ الفيديو كليب بتكنولوجيا جديدة وباستخدام مؤثرات بصرية وضوئية متطورة تقدم شكلًا جديدًا من الأداء بعكس الشكل المتعارف عليه والذي يظهر فيه الفنان بصور فوتوغرافية.