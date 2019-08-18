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استجابة لـ صدى البلد.. بدء إصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر.. صور

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:40 م
بدء اصلاح كوبري عبودة
بدء اصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر
إبراهيم الهوارى
بدأت الأجهزة التنفيذية بمركز مدينة شبين القناطر فى اصلاح كوبرى عبودة وإجراء صيانة له بصبة خرسانية والتاكد من سير حركة المرور بانتظام.

جاء ذلك بعد نشر موقع صدى البلد الاخبارى تقريرا عن سوء حالة الكوبرى ووجود حفر وهبوط فى مقدمته مما ينذر بوقوع كوارث حيث أمر الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الكوبرى وعمل الصيانة اللازمة حفاظا على صحة المواطنين.

وقال غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة كوبري عبودة ضمت مسئولين من الري والادارة الهندسية وشركة المياه وإدارة طرق المدينة والصرف والتفتيش المالي وإدارة الأزمات.

وأشار غريب الى أنه بعد التأكد من سلامة الكوبري وأن ما حدث هو هبوط في بداية مقدمة الكوبري وتم عمل صبة خرسانية والصيانة اللازمة وغلق الطريق فتحة واحدة والتأكد من سير حركة المرور بانتظام.
استجابة لـ صدى البلد.. بدء إصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. بدء إصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. بدء إصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. بدء إصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر.. صور
استجابة لـ صدى البلد.. بدء إصلاح كوبري عبودة بشبين القناطر.. صور

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