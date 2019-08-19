برلمانى: برنامج إنتاج التقاوي محليا يمنع الاستيراد

أشاد النائب العمدة صبرى ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بما أعلن عنه وزير الزراعة بشأن إعداد برنامج وطني لـ إنتاج التقاوي محليا ، مشيرا إلى أنه سيمنع الاستيراد من الخارج ولابد من تفعيل هذا البرنامج وتنفيذه على أرض الواقع.



وأكد صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مركز البحوث الزراعية سيكون لديه القدرة على إنتاج سلالات جيدة عالية الإنتاجية ، بحيث تكون غير شرهة للمياه ولاتستهلك الكثير من المياه.



كما أوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن إنتاج التقاوى محليا سيساهم فى توفير عملة صعبة بدلا من الاعتماد على الإستيراد من الخارج ودفع المزيد من العملة الصعبة.



وكان قد قال وزير الزراعة، ان الوزارة تقوم بعملية فرز وتقليل للفاقد داخل الصوب الزراعية، ومراحل الإنتاج بأكملها تتم داخل الصوبة وبالتالي نحقق القيمة المضافة والجودة المرتفعة.



وأضاف وزير الزراعة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم تطويع التكنولوجيا داخل الصوب الزراعية، مضيفا: "التكلفة الإنشائية للصوبة حوالي مليون جنيه".



وتابع وزير الزراعة: "من مزايا مشروع الصوب الزراعية توفير فرص عمل للشباب ، وتقليل نسب البطالة"، لافتا إلى أن التنمية الزراعية ليست مقتصرة على منطقة بعينها ولكن هناك تنويع في الإستفادة بالمناطق الجغرافية المختلفة بمختلف أنحاء الجمهورية.



وأكمل وزير الزراعة: بالنسبة لتقاوي الخضروات والفاكهة نستورد 98 % منها ولابد من توافر برنامج وطني لإنتاج التقاوي والباحثين في مركز البحوث الزراعية قاموا بإعداد برنامج لإنتاج التقاوي لمدة 3 سنوات، وسيتم إنتاج أصناف زراعية مصرية لتقليل فاتورة الاستيراد بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ونحن نستورد بذور من الخارج بحوالي مليار دولار".