برلماني: المشروعات القومية تساهم بصورة مباشرة فى ضبط الأوضاع الاقتصادية

أكد النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى، بمحافظة الغربية، أهمية مشروع الصوب الزراعية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، لافتا إلى أن المشروعات القومية التى تعمل القيادة السياسية والدولة على تنفيذها ستلعب دورا هاما فى تحسين الأوضاع الاقتصادية.



وقال الجوهري، فى بيان صحفى له، إن الرئيس السيسي لديه خطة واضحة بتنفيذ مشروعات قومية فى مختلف المجالات دون التركيز على مجال معين دون غيره، لافتا إلى أن المتابع للمشروعات التي تمت والتى مازال العمل عليها قائما سيجد أنها قائمة على التنوع ما بين الإنتاج الزراعى والإنتاج الحربى فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والنقل وغيرها من المجالات.



وأضاف نائب زفتي أن الرئيس السيسي يسعى للعمل بشكل متوازي فى تنفيذ مشروعات قومية فى مختلف هذه المجالات لأن جميعها مرتبطة ببعضها البعض في تنفيذ مشروع مثل الصوب الزراعية يساعد فى زيادة الانتاج المحلى ورفع الصادرات فضلا عن كونه عامل رئيسى فى تحقيق الأمن الغذائي، وتنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية سينعكس على زيادة حجم الاستثمارات التى تتم سواء خارجيا او داخليا.



وأشار إلى أن الرئيس السيسى يدرك أن المشروعات القومية فى مختلف المجالات حلقة مرتبطة ببعضها البعض وأى مشروع يتم تنفيذه يخدم باقى المجالات وينعكس على تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة حجم الصادرات، وحل مشكلات البطالة وغيرها من المكاسب الاقتصادية.



وأكد الجوهري أن المشروعات القومية التى تعمل عليها الدولة حاليًا تساهم وبصورة مباشرة فى ضبط الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وهناك عشرات المكاسب التى تعود على الاقتصاد جراء هذه المشروعات.

