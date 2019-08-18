ولي العهد الكويتي يستقبل وزير الخارجية الإيراني في قصر البيان

استقبل ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في قصر البيان صباح اليوم الأحد.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كان في استقبال ظريف والوفد المرافق له الذي وصل الكويت مساء السبت، في قصر البيان أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن زيارة ظريف لم تأت لبحث المقترح الإيراني بإنشاء تحالف خليجي لحماية حركة الملاحة في الخليج بعيدت عن تدخلات الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاقتراح لن يكون مقبولا من الأساس في ظل هيمنة طهران على الممرات المائية، وتعريض الملاحة للخطر، إضافة لعدم احترام النظام الإيراني القرارات الدولية بشأن تأمين الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز.
فيما وترجح المصادر أن تكون زيارة ظريف لعرض المبادرة الإيرانية التي أعلن عنها نائبه، عباس عراقجي، في مايو الماضي، والمتعلقة باتفاقية عدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج، فضلا عن بحث تطورات المنطقة.
فيما نوهت المصادر بأن المنطقة ليست بحاجة لمثل هذه التحالفات، وخصوصاً إذا التزم الجميع، ومنهم إيران، بالقواعد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالعلاقات بين الدول.
واقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، كان في استقبال ظريف والوفد المرافق له الذي وصل الكويت مساء السبت، في قصر البيان أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن زيارة ظريف لم تأت لبحث المقترح الإيراني بإنشاء تحالف خليجي لحماية حركة الملاحة في الخليج بعيدت عن تدخلات الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الاقتراح لن يكون مقبولا من الأساس في ظل هيمنة طهران على الممرات المائية، وتعريض الملاحة للخطر، إضافة لعدم احترام النظام الإيراني القرارات الدولية بشأن تأمين الملاحة في مياه الخليج ومضيق هرمز.
فيما وترجح المصادر أن تكون زيارة ظريف لعرض المبادرة الإيرانية التي أعلن عنها نائبه، عباس عراقجي، في مايو الماضي، والمتعلقة باتفاقية عدم الاعتداء بين إيران ودول الخليج، فضلا عن بحث تطورات المنطقة.
فيما نوهت المصادر بأن المنطقة ليست بحاجة لمثل هذه التحالفات، وخصوصاً إذا التزم الجميع، ومنهم إيران، بالقواعد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بالعلاقات بين الدول.
واقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.