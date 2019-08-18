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داليا زيادة: واقعة مستشفى كفر الزيات مع مريض الإيدز تصرف فردي

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:43 م
صدى البلد
أماني نوار
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة إن ما حدث مع مريض الإيدز في مستشفى كفر الزيات تصرف فردي وليس منهج إهمال.

وأضافت داليا زيادة في تصريح لـ"صدى البلد": لا يمكن أن ننكر حجم الجهد المبذول من وزارة الصحة ومن الدولة بشكل عام لتطوير الخدمة الصحية في كل محافظات مصر.

وأكدت داليا زيادة أنه لا يمكن أن نقول إننا في حاجة إلى تدريب إلى الموظفين في المستشفيات خاصة مع مرضى الإيدز،  خاصة أن نسبة المرض في مصر قليلة جدا فهناك أمراض أخطر وأوسع انتشارا مثل فيروس سي وأمراض القلب وغيرها تستحق استثمار موارد الدولة فيها والقضاء عليها.

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