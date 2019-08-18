عبور 38 سفينة قناة السويس بحمولة 2.2 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم، الأحد، 38 سفينة بحمولات بلغت مليونين و200 ألف طن.



وأكدت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس - في بيان الأحد - عبور 15 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت 950 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية زيجن هو بحمولة بلغت 185 ألف طن.



وضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و250 ألف طن، كان أكبرها سفينة الحاويات البنمية اكسيس تريانف بحمولة بلغت 160 ألف طن.



