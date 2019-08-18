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اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف جلسة اليوم

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:34 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 14413 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 17699 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 541 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1425 نقطة.

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