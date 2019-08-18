بعد عجز مروحيات الإطفاء.. حريق ضخم يلتهم هذه الجزيرة.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز، تقريرًا عن إجلاء السلطات في كناريا الكبرى، الجزيرة السياحية الواقعة في أرخبيل الكناري الإسباني بالمحيط الأطلسي قرية وفندقًا فخمًا وموقعًا سياحيًا عقب اندلاع حريق ضخم جديد بعد أيام من حريق آخر اجتاح المنطقة نفسها.



وقال مجلس الجزيرة إنه بصدد إخلاء كروز دي تيخادا، الممر الجبلي الشهير بمناظره الخلابة في وسط الجزيرة، إضافة إلى فندق فخم مجاور.



وقد أعلن المجلس إخلاء وسط قرية تيخادا وعدد من الأحياء المجاورة له، من دون أن يتّضح عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، علمًا بأن عدد سكان القرية هو أقل بقليل من ألفي نسمة، و"أن الحريق لا يبدو جيّدًا في ظل تزايد الحرارة والرياح والرطوبة المتدنية".



يذكر أن مروحيات الإطفاء كانت ليست متوفرة على الفور إذ إنّها عادت إلى البرّ الإسباني الواقع على بعد أكثر من ألف كلم.