محافظ بني سويف ورئيس الهيئة يضعان حجر أساس مقر هيئة قضايا الدولة

شارك المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، في وضع حجر أساس مبنى هيئة قضايا الدولة بمحافظة بني سويف،وذلك بحضور المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، وأعضاء المجلس الأعلى بالهيئة (المستشار حسين مصطفى، المستشار سيد رياض، المستشار عبد الحميد عبد الجليل)، والمستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام للهيئة والمستشار يسري مدني، الأمين العام المساعد، والمستشار صلاح عبد الرءوف، رئيس فرع الهيئة ببني سويف أول، والمستشار إسماعيل أبو عميرة، رئيس فرع الهيئة بني سويف ثاني، ولفيف من مستشاري هيئة قضايا الدولة.





ووضع المحافظ ورئيس الهيئة حجر الأساس للمبنى الجديد للهيئة بموقعه المقابل لمبنى ديوان عام المحافظة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث سيضم المبنى عدد من الطوابق العلوية وطابق أرضي،ويشمل فرعين للقضايا المدنية والقضايا الإدارية .





وأعرب المحافظ عن سعادته بإنشاء مبنى للهيئة ببني سويف، والتي تعتبر كياناً قضائياً أصيلاً وتاريخياً، ومدرسة قضائية لها تاريخها المشرف، حيث تعد أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر، والتي يرجع إنشاؤها إلى عام 1876، مشيدًا بما تقوم به الهيئة من جهود في الحفاظ على المال العام، وتمثيلها الدولــة في الدعاوى والمنازعات، فضلاً عن دورها الكبير في تسوية المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها، بجانب الرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة.





وأكد محافظ بني سويف أن أهم مايميز منظومة العمل بالدولة في الفترة الحالية هو العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائمة للحكومة وأجهزة الدولة بالعمل كأسرة واحدة تحت هدف واحد مصلحة الوطن والمواطن.



