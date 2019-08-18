برلمانى: تكريم الرئيس السيسي لعلمائنا في عيد العلم يعكس اهتمامه بالبحث العلمي

اشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية لعيد العلم، للاحتفاء بعلماء مصر واساتذة الجامعات الذين بذلوا جهودًا مضنية فقط إسهاما في زيادة رصيد العلم، مضيفا أن تكريم الرئيس السيسي لهم يعتبر بمثابة حافزا لبذلهم المزيد من الجهود وتشجيعًا لصغار الباحثين.



وأكد بركات فى بيان صحفى له، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وتحرص على اتخاذ خطوات واسعة بشأنه، سعيًا منها للتأقلم مع المتغيرات التكنولوجية التي يشهدها العالم، وهو ما يعكسه تقدم الجامعات المصرية في الصنيفات العالمية للجامعات، فتقدمت جامعة القاهرة بـ100 مركز مقارنة بالعام الماضي في تصنيف شنغهاي.



وأضاف النائب، أن الدولة تعطي أولوية كبيرة لافتتاح الجامعات التكنولوجية، وفتح أقساما جديدة بالكليات المتواجدة بالفعل تساير التغير الحادث بالعلم، وكذلك تخطو خطوات ثابتة تجاه تغيير مناهج التعليم بمختلف مراحله، بحيث تتواكب مع المناهج التى يتم تدريسها عالميًا.



وتابع: ما زلنا بحاجة الى الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجالات المختلفة، أي الربط بين العلم وتطبيقه، لخدمة احتياجات التنمية الاقتصادية بالدولة.

