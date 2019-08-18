حائزة على جائزة الدولة التقديرية: تكريم الرئيس لنا دفعة كبيرة للاستمرار

قالت الدكتورة إيمان محمد حسين، أستاذ متفرغ بكلية الطب، جامعة أسيوط، الحائزة على جائزة الدولة التقديرية، إن تكريمها اليوم بعيد العلم يعد أول تكريم لها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنها تم تكريمها من قبل 4 مرات بجوائز الدولة التشجيعية وجوائز التفوق.





وأضافت "حسين"، لـ "صدى البلد" أن التكريم كان بمثابة شكر وتشجيع من الرئيس للاستمرار في أبحاثنا العلمية ودعم العلماء الصغار، مُشيرة إلى أن دعم الرئيس البحث العلمي في مصر كان كبير خلال العام الماضي من خلال فتح المعاهد والجامعات التكنولوجية، والتوزيع في البحث العلمي.





وأوضحت أنها استطاعت أن تحصل على الجائزة من خلال ما قدمته من مجموعة أبحاث نشرت على مدار 118 بحثاً دولياً، بالإضافة إلى فصول قمت بكتابتها في عدد من الكتب العلمية في مجال المخ والأعصاب.



