أستاذ مناهج معلقًا على كلمة السيسي بعيد العلم: مصر هتبقي أد الدنيا زي ما قال الريس.. فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج وعضو المجالس القومية المتخصصة: إن احتفالية عيد العلم تعطي صورة مشرقة عن مصر، وان مصر لن تتقدم غلا بجهود أبنائها وعقولهم وأيديهم، موضحًا أن هذا الاحتفال يبرز قيمة العلماء في بناء الدولة.



وأشار ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن العلماء هم من سيقودون مصر وهم طريق الرخاء والخير، مؤكدًا أن العصر الذي نعيشه يشهد تعاون بين الوزراء للعمل من أجل بناء مستقبل مصر سواء العلمي أو الاقتصادي.



وأضاف أن الإنسان المصري هو الفائز بتعاون الحكومة، موضحًا أن هناك هدف مشترك بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لتطوير منظومة التعليم فى مصر وإدخال المدارس التكنولجية.





وأكد أن خطابات الرئيس السيسي بمثابة دليل عمل للوزراء ومجلس النواب، وأن فكر الرئيس فكر تقدمي، وأن "مصر هتبقي أد الدنيا زي ما قال الريس".

