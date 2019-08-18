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رئيس صندوق تطوير التعليم يكشف ملامح المناهج الجديدة.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:56 م
صدى البلد
آيات أحمد
أكد الدكتور أحمد الحيوي، رئيس صندوق تطوير التعليم، أن وزارتي التعليم والتعليم العالي يبذلان جهدًا كبيرًا في مجال تطوير التعليم، من خلال إعادة صياغة التعليم فى مصر بدلًا من التلقين والحفظ.

وأشار الدكتور أحمد الحيوي، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأحد، إلى أن الوزارتين يعملان على إعادة صياغة نظم التعليم في مصر، فبدلا من الاعتماد على التلقين نتجه إلى الفهم والإدراك.

وأوضح الدكتور أحمد الحيوي، أنه يتم تغيير نظم الامتحانات حيث لم تعد تعتمد على الحفظ، ولكن الفهم وتغيير الشكل النمطى للتعليم، واستخدام التكنولوجيا فى التعليم من خلال إدخال التابلت.

وأكد الدكتور أحمد الحيوي، أن التعليم المصري يشهد عملية تطوير حقيقية، فضلا على الاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر.

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