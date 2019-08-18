حفل موسيقي على آلة الماريمبا بأوبرا الإسكندرية اليوم

ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش "أوبرا الاسكندرية" تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلًا فى الثامنة مساء اليوم الأحد 18 أغسطس، حيث أعدت برنامجا فنيا متميزا يضم باقة متنوعة من الأعمال الغربية والعالمية، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التي أعيد توزيعها وصياغتها خصيصًا لتناسب آلة الماريمبا.



والمعروف أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة وهي في سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، قامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت معهم معظم دول العالم وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الايقاع) نظرا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

