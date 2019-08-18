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سولاف فواخرجي تتألق في أحدث ظهور.. ومتابعون: يخرب بيت جمالك

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:44 م
سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى
منار نور
شاركت الفنانة سولاف فواخرجي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلاف فواخرجي في الصورة بفستان أبيض فى أسود، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت شعرها منسدلا على كتفيها، ولم تتكلف في وضع المكياج.

ونالت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية، وعلق عدد من متابعيها، قائلين: "جمالك"، "ورده"، و"يخربيت جمالك".

في سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.

العمل من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.

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