فنانون في محكمة الأسرة.. حبس احمد الفيشاوي شهراً لامتناعه عن سداد نفقة لينا.. و احمد عز و زينة الأشهر

رانيا يوسف تحصل على حكم نفقة من طليقها المنتج محمد مختار





طالما جذب المشاهير الأنظار إليهم نظرًا لطبيعة عملهم الفنية، وتسليط الأضواء عليهم بصفة دائمة، لكن قد تختلف حياتهم الشخصية عن العملية، فبعضهم قد يكون نجم في المجال الفني، ولكن لا يمكنه تمثيل نفس الدور في زواجه، ليصل الأمر إلى ساحات المحاكم في بعض الأحيان، ما بين مطالبات بالنفقة سواء، أو الطلاق للضرر وهنا تبدأ الصراعات.









عاقبت محكمة الأسرة بالخليفة الفنان احمد الفيشاوى بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا لمدة سنة مما دفع والدتها الى إقامة دعوى امام المحكمة تقاضى فيها مطلقها احمد الفيشاوى. إقامة





وقال شعبان سعيد محامى لينا ابنة احمد الفيشاوى إنه أقام دعوى عن هند الحناوى مطلقة احمد الفيشاوى امام المحكمة يطالب فيه بدفع مبلغ 234 الف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائى ونافذ بعدما امتنع احمد الفيشاوى عن سدادها لمدة سنة.





وأضاف سعيد فى تصريحات ان حكم حبس الفنان احمد الفيشاوى نهائى اما الدفع او الحبس.





ويذكر ان لينا ابنة الفنان احمد الفيشاوى لم تستطع حضور جنازة جدها الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بسبب دراستها فى لندن وتواجدها مع والدتها.





ويذكر ان الفنان احمد الفيشاوى والد لينا اقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.





وتعود الأزمة إلى قيام هند الحناوي والده لينا احمد الفيشاوي، برفع دعوي أمام محكمة الأسرة من أجل إثبات نسب صغيرتهما «لينا» وعقب قضاء المحكمة باثبات النسب رفض الفيشاوي الإنفاق عليها، مما دفع الحناوي للجوء مرة أخرى لمحكمة الأسرة للمطالبة بإلزامه بدفع نفقة شهرية لابنتهما، وكذلك مصروفات دراستها وإقامتها بلندن، وأجر حضانة لها، وقضت المحكمة بدفع الفيشاوي نفقة شهرية لنجلته إلا أنه امتنع عن ذلك لتقضي المحكمة في نهاية الأمر بحبسه شهر لامتناعه عن تنفيذ حكمها.









سجال طويل أمام المحاكم خاضته الفنانة زينة لإثبات نسب توأمها عز الدين وزين الدين للفنان احمد عز، أعقبها قضية للحصول علي نفقه للطفلين، لتقضي محكمة استئناف القاهرة، بتأييد حكم أول درجة بإلزام أحمد عز بتأدية ما يساوي 30 ألف جنيه إسترليني «600 ألف جنيه مصري» لطفليه كمصروفات مدرسية للتوأم.





وكانت قد قضت محكمة أسرة مدينة نصر، بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني مصاريف دراسية لابنيه "زين الدين وعز الدين" من الفنانة زينة.





حضر معتز الدكر وكيلا عن الفنانة زينة وقدم حافظتي مستندات حوت اﻷولى الأمر الوقتي الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2016 بمنع أحمد عز طفليه من السفر للخارج والذي قضي فيه بالرفض وصورة ضوئية من اﻷمر الوقتي الثاني والصادر بتاريخ 24 يوليو 2017 في ذات الأمر، والذي قضى فيه هو الآخر بالرفض، لتأكيد إقرار عز بثبوت الزوجية والمعاشرة والنسب.





واستند محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى الأعمال السينمائية للمدعى عليه ،وحجم ثروته، مشيرا إلى أن قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية، يرجع إلى أن المدارس الملتحق بها طفلاه مدارس دولية لا تقبل إلا بعملات أجنبية.









على خطى زينة، انتصرت الفنانة رانيا يوسف على طليقها المنتج محمد مختار، وحصلت على نفقة دراسة تتجاوز نصف المليون جنيه من أجل ابنتيها، ورفضت المحكمة طلب مختار بنقل بناته من المدارس الدولية إلى مدارس خاصة، بمصاريف أقل.





وقضت محكمة الأسرة بالقاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتعديل الحكم المستأنف، وإلزام طليق الفنانة رانيا يوسف بدفع مبلغ 523 ألف جنيه؛ مصاريف دراسية لابنتيه المقيّدتين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة عن أعوام دراسية 2014 حتى 2017.





وقدمت رانيا صورة رسمية من شهادة طلاقها، وثلاثة خطابات صادرة من المدرسة تفيد سدادها الرسوم كافة المقررة، بالإضافة إلى تقرير تحرٍّ صادر عن قسم قصر النيل، يفيد أنّ مطلقها محمد مختار يعمل منتجًا سينمائيًّا وحالته المادية ميسورة.





أنغام





من أحدث تلك الحالات فعلى الرغم من نشاطها الفنى الأخيرة وإحيائها عددا من الحفلات التى تشدو فيها بأغانيها الرومانسية ، بالإضافة الى زواجها مؤخرًا ، الا ان أنغام رفعت من خلال محكمة الأسرة قضية على مطلقها الكويتى الجنسية ووالد طفلها الصغير وطالبته بزيادة نفقة ابنهما عبد الرحمن. بأغانيها





وكشفت وسائل إعلام خليجية، أن محكمة الاستئناف دائرة الأسرة بدولة الكويت، رفضت الدعوى المقامة من الفنانة أنغام ضد مطلقها الملحن الكويتي فهد.





يذكر أن أنغام كانت قد تزوجت الموزع الموسيقي فهد في عام 2004، ولم يستمر الزواج طويلًا، حيث انفصلا في عام 2007، بعد أن رفعت ضده قضية خلع، وظل ابنهما عبد الرحمن في حضانتها لصغر سنه وقتها.





سارة نخلة





الفنانة سارة نخلة هى الأخرى لجأت الى المحكمة للحصول على حكم قضائى بتطليقها من الفنان أحمد عبد الله ، بعد نشوب خلافات بينهما أدت الى قرار الانفصال.









ظهرت تلك القضية في الأجواء وسيطرت علي الوسط الفني لفتره زمنية، حتي قضت المحكمة في نهاية عام 2017، بإلزام الفنان حسين فهمي بدفع مؤخر صداق لزوجته السابقة الفنانة لقاء سويدان وقدره 29700 ألف دولار.





ولم تكن تلك هي القضية الوحيدة لـ لقاء سويدان، حيث لجأت الفنانة لقاء سويدان من قبل لمحكمة الأسرة للحصول على نفقة لطفلتها «جومانا» البالغة من العمر 13 عامًا، من زوجها المطرب أمين أحمد أنور، بعدما امتنع عن الإنفاق عليها ورعايتها، رغم حالته المادية الميسرة.









أيضًا الفنانة هالة فاخر، لم تسلم من دخول ساحات المحاكم، بعد أن تقدمت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة، إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، ضد كل من الفنانة هالة فاخر، ونجلها حسين أيمن حسين صدقي، ووالده أيمن حسين صدقي، وطالبت فيه بإلزام عائلة «جاسمين»، التي تعانى من ضيق في التنفس وأمراض صدرية بالإنفاق عليها.



