قرار تخصيص أراضى لأول مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص بالمنيا الجديدة

أصدرت وزارة الإسكان ممثلة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتخصيص 310 أفدنة بما يعادل 1.3 مليون متر مربع بالمنطقة السياحية الثالثة بمدينة المنيا الجديدة، وبموقع متميز وواجهة على النيل بطول واحد ونصف كيلومتر، بموجب التعاقد النهائي لأول مشروع يتم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بصعيد مصر.



وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتنمية المدن الجديدة بالصعيد والدلتا، وإيجاد منتج عقارى جديد ومتنوع يلبي كافة شرائح وأنواع الطلب على العقار.



وتتضمن اشتراطات التعاقد أن يكون الاشغال السكني 60%، والاستثماري بما يشمل التجاري والإداري 40% من مساحة الأرض، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على 6 مراحل رئيسية، لمدة 7 سنوات، على أن يتم تسليم المشروع في عام 2026 وتبلغ التكلفة الاستثمارية المبدئية للمشروع نحو 14 مليار جنيه، وذلك وفقا للمهندس أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري الشريك المنفذ لأول مشروع سكني بالشراكة مع الدولة فى المنيا الجديدة.



وتم تنظيم مسابقة محدودة بين 5 مكاتب/تحالفات هندسية، لإعداد المخطط العام للمشروع، وجاءت الفكرة التخطيطية والتصميم العمراني والمعماري للمشروع بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية الحديثة، وأعدتها (Collier) العالمية، ويتضمن المخطط دراسة للمؤثرات الخاصة بالقوة الشرائية للشريحة المستهدفة، وطبيعة الأعمال التجارية والاستثمار، اتجاهات الذوق العام والتراث الثقافي والموروث الاجتماعي، نمط الحياة والسكن والطبيعة العائلية، بالإضافة إلى تطلعات الشباب المستقبلية.



ويعد المشروع أول مجتمع عمراني بالمنيا متكامل الخدمات السكنية والتجارية والصحية والرياضية والترفيهية حيث يضم مدارس دولية، جامعة، مستشفى، مراكز طبية، نادي رياضي، نادي اجتماعي، مراكز تنشئة الطفل، مباني تجارية وادارية، فندق، مول تجاري، ممشى سياحي ترفيهي، مسجد، كنيسة، قاعات مناسبات واحتفالات، وكذلك محطة خدمة سيارات.