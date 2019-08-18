ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين والقناة الناقلة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 01:42 م
منتخب يد مصر للناشيئن
منتخب يد مصر للناشيئن
محمد السعيد
يواجه منتخب مصر، نظيره الألماني، اليوم، الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين التي تقام في مقدونيا.

وستقام مباراة مصر وألمانيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر فضائية تايم سبورت.

وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية، أمس، السبت، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على البرتغال، بنتيجة 41 - 36، بينما تأهل منتخب ألمانيا على حساب الدنمارك.

يُذكر أن منتخب مصر صعد إلى دور الـ 16 كمتصدر عن المجموعة الثانية، حيث فاز على المجر وكندا وتاريونا والسويد، وتلقى هزيمة وحيدة أمام فرنسا.

وفي الدور ثمن النهائي استطاع الفراعنة تجاوز سلوفينيا بنتيجة 30 - 26، وفاز على أيسلندا في ربع النهائي 35-31، ثم البرتغال في نصف النهائي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدا.. ناشئو يد الفراعنة يواجهون سلوفينيا في الدور الـ16 لبطولة العالم

الإنجاز ممكن.. مشوار منتخب ناشئ مصر لـ اليد حتى نهائي كأس العالم.. صور

تعرف على منافس مصر فى نصف نهائى كاس العالم لناشئي كرة اليد

موعد مباراة مصر فى نصف نهائى كأس العالم لناشئي كرة اليد

موعد مباراة مصر والبرتغال فى نصف نهائي كأس العالم لناشئين اليد

كاس العالم لكرة اليد للناشئين 2019 .. انطلاق مباراة منتخب مصر والبرتغال

ترشيحاتنا

ميتشو يصل القاهرة استعدادا لتولي تدريب الزمالك

متى تخلع المحرمة النقاب ومتى تلبسه.. على جمعة يجيب

مصر وألمانيا في نهائي المونديال .. ناشئو اليد يسطرون تاريخا عالميا جديدا

فنانون في محكمة الأسرة.. حبس احمد الفيشاوي شهراً لامتناعه عن سداد نفقة لينا.. و احمد عز و زينة الأشهر

شاهد .. الصور الأولى لأول ترميم لـ قصر البارون الأثري منذ 100 عام

راغب علامة يحتضن منة فضالى عبر إنستجرام .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور

دموع توفيق عبد الحميد وسمية الألفي وتكريم هالة فاخر وسوسن بدر في افتتاح القومي للمسرح