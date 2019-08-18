موعد مباراة مصر وألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين والقناة الناقلة

يواجه منتخب مصر، نظيره الألماني، اليوم، الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين التي تقام في مقدونيا.





وستقام مباراة مصر وألمانيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر فضائية تايم سبورت.





وكان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية، أمس، السبت، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على البرتغال، بنتيجة 41 - 36، بينما تأهل منتخب ألمانيا على حساب الدنمارك.





يُذكر أن منتخب مصر صعد إلى دور الـ 16 كمتصدر عن المجموعة الثانية، حيث فاز على المجر وكندا وتاريونا والسويد، وتلقى هزيمة وحيدة أمام فرنسا.



