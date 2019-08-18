السفير الكوري ضيف برنامج السلام عليكم من مصر

حل سفير كوريا الجنوبية ضيفا على الحلقة الأخيرة من برنامج (السلام عليكم من مصر).



وقام المركز الثقافي الكوري التابع لسفارة كوريا الجنوبية في القاهرة بإنتاج البرنامج المذاع على موقع الفيديوهات يوتيوب، بهدف إبراز الصورة الحقيقة عن مصر، ومكافحة اي افكار مغلوطة لدى للشعب الكوري عن مصر.



برنامج السلام عليكم من مصر، هو برنامج اجتماعي مكون من 15 مشاركا من مصر يتحدثون الكورية بالاضضافة الى الشيد كوري، وهو المشارك الوحيد من كوريا الجنوبية، وهو عبارة عن 23 حلقة مذاعة على موقع يوتيوب.



واستضافت السفارة الكورية عددا محدودا من الصحفيين لحضور تسجيب الحلقة الأخيرة للبرنامج داخل الاستوديو، بحضور السفير الكوري الذي يحل ضيفا على البرنامج في آخر حلقاته.