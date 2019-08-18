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فن

رضوى الشربيني تدعم ياسمين عبد العزيز .. تعرف على السبب .. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:10 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
منار نور
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى مقطع فيديو للفنانة ياسمين عبد العزيز من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت ياسمين عبد العزيز فى مقطع الفيديو خلال برنامج "معكم منى الشاذلي"، وهى تتحدث على أن الحزن لا يأخذ منها يومًا واحدًا.

حلقة ياسمين عبد العزيز دخلت ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة، حيث يكشف برومو عن ملامح الحلقة التي تستضيف فيها مني الشاذلي الفنانة ياسمين عبد العزيز.


كانت آخر أعمال ياسمين عبد العزيز الفنية هي مسلسل "لآخر نفس" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي.

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