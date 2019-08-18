المسعود: إشراك القطاع الخاص في إنشاء المتاحف يعمل على تطوير السياحة

أشاد النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بجهود وزارة الآثار لإنهاء متحف الغردقة.



وأشار المسعود فى بيان صحفى له إلى أن هذا المتحف يعتبر أول متحف يتم افتتاحه بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن إدخال القطاع الخاص في هذا المجال سيكون له دور كبير في تنميته.



وطالب النائب بخطة تسويق وتغطية مباشرة وحية لحفل الافتتاح المقرر خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع الموسم السياحي.



ولفت إلى أن مساحة المتحف تبلغ 100 ألف متر ويتسع إلى ما يقرب من 1000 قطعة أثرية، مشيرا إلى أن إنشاء متحف في الغردقة سوف يساهم في تحسين السياحة.

