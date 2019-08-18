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برلمان

وكيل صحة البرلمان: الرئيس السيسي لا يدخر جهدا في توفير الدعم المطلوب للمنظومة التعليمية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:32 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
ماجدة بدوى
ثمنت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم عدد من العلماء من أساتذة الجامعات الحاصلين على جوائز الدولة وذلك خلال احتفالية عيد العلم التي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

وقالت عبد الحليم فى بيان صحفى لها، إن الاهتمام بالتعليم هو المسار الوحيد للتنمية وضمان مستقبل أفضل للدولة المصرية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائما على دعم العلم والعلماء، ولا يدخر جهدا في توفير كامل الدعم المطلوب للمنظومة التعليمية.

ولفتت إلى أن جراء هذا الاهتمام بالعلم والتعليم، فإن الرئيس السيسي أعلن العام الجاري 2019 عام التعليم في مصر لأن العلم هو أساس النهوض بالمجتمع وأن الدولة تستهدف تنشئة الإنسان المصري الواعي والمتعلم.

وأشارت إلى الرؤية الطموحة للدولة المصرية ومؤسساتها في تخريج إخراج أجيال قادرة على الإبداع والابتكار، ومواكبة لسوق العمل.

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