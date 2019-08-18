لعدم انضباطهم.. إحالة 30 من العاملين في محلة زياد بسمنود للتحقيق

اصدر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، توجيهاته بإحالة 30 من قوة العاملين بالمحليات والصحة، بقرية محلة زياد، للتحقيق، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.





جاء ذلك على خلفية جولة مفاجئة لرئيس مدينة سمنود، الأحد، على المنشأت والمرافق الخدمية بقرية محلة زياد، للوقوف على مدى انضباط العمل، وتقديم الخدمات وإنهاء مصالح المواطنين.



