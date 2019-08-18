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محافظات

لعدم انضباطهم.. إحالة 30 من العاملين في محلة زياد بسمنود للتحقيق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 02:11 م
اللواء علاء الدين
اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود
احمد علي
اصدر اللواء علاء الدين يوسف، رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، توجيهاته بإحالة 30 من قوة العاملين بالمحليات والصحة، بقرية محلة زياد، للتحقيق، بسبب ترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية.

جاء ذلك على خلفية جولة مفاجئة لرئيس مدينة سمنود، الأحد، على المنشأت والمرافق الخدمية بقرية محلة زياد، للوقوف على مدى انضباط العمل، وتقديم الخدمات وإنهاء مصالح المواطنين.

ورصد رئيس المدينة، وجود نقص في الأدوية بالوحدة الصحية بالقرية، وعدم تواجد 27 طبيبا وممرضة وإداريًا، من العاملين بالوحدة، وبالوحدة المحلية للقرية تبين تزويغ 3 موظفين، فأصدر قراره المشار إليه.
لعدم انضباطهم.. إحالة 30 من العاملين في محلة زياد بسمنود للتحقيق
لعدم انضباطهم.. إحالة 30 من العاملين في محلة زياد بسمنود للتحقيق
لعدم انضباطهم.. إحالة 30 من العاملين في محلة زياد بسمنود للتحقيق

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