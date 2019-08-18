آخرهم هيثم شاكر وزكي فطين عبد الوهاب.. 5 نجوم أعلنوا في شجاعة إصابتهم بالسرطان

هاجم مرض السرطان على مدار الشهور الماضية عددا من الفنانين، وكان آخرهم ، الفنان هيثم شاكر الذي كشف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي"انستجرام " عن إصابته بالمرض، مؤكدا أنه تعافي منه .



وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنان زكي فطين عبدالوهاب استقرت وتحسنت بشكل كبير، ويمارس حياته بشكل طبيعي حاليا.



واضطر زكي فطين عبد الوهاب وهو نجل الفنانة الراحلة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب وزوجته الإعلامية سمر يسرى لحلاقة شعره بالكامل لتلقى العلاج الكيماوى للتعافى من مرض السرطان.



وأعلن زكى فطين عبد الوهاب عن إصابته بمرض السرطان، مؤكدا أنه يتعامل مع المرض كأنه دور برد، وأنه خضع لعدة جلسات وحالته مستقرة حتى الآن.



وكشف المطرب هيثم شاكر عن إصابته بمرض "خبيث"، مؤكدا تعافيه منه، دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى.



وكتب هيثم شاكر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد معرفة قديمة.. الحمد لله على ردود فعل الجمهور عليه مفرحاني ومخلياني مبسوط جدا بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم.. شكرا لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرا كل تعليقاتكم وآرائكم.. شكرا لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمهم".



وأضاف: "عارف إن الغياب كان فترة طويلة، لكن كان فعلا غصب عني أي تأخير.. 5 سنين عن آخر ألبوم ليا كان بسبب مرض خبيث مش حابب أتكلم في تفاصيله، كان اختبار لصبري والحمد لله تعافيت منه، وكان سبب في التأخر عن الانتهاء من الالبوم الجديد.. إن شاء الله مش هغيب عنكم كتير وهفضل أشتغل على أعمال تليق بقيمتكم.. بشكركم جميعا.. الحمد لله".



ويواصل ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر نجاحه، حيث تصدر مؤخرًا قائمة موقع "أى تيونز" العالمى للموسيقى متفوقا على عدد كبير من الألبومات التى صدرت خلال هذه الفترة.



وحصل الالبوم على إشادة كبيرة من الجمهور خاصة وأنه يأتى بعد فترة من الغياب عن سوق الكاسيت قضاها هيثم شاكر فى التحضير له والذي حمل العديد من الأشكال الموسيقية الحديثة بجانب وجود عدد من الأغنيات الدرامية التى تميز شاكر فى تقديمها منذ ظهوره.



وأعلن الإعلامى شريف مدكور، منذ فترة عن إصابته بورم غير حميد فى القولون ، ولاقي دعما كبيرا من جمهوره وزملائه ، وأجرى خلال الأيام الماضية عملية لاستئصال الورم .



كانت الفنانة اليسا قد أعلنت عن إصابتها بورم فى الثدى ، وكانت طريقة إعلانها الخبر هي الأكثر تاثيرا نظرا لأنها قامت بإخبار جمهورها عن طريق كليبها قبل الأخير "إلى كل اللى بيحبوني".



وأعلن الفنان فاروق الفيشاوى خلال تكريمه فى مهرجان الإسكندرية فى دورته الماضية عن إصابته بالسرطان ، مؤكدا أنه سيتعامل معه كدور برد ، وسيهزم هذا المرض اللعين ولكنه توفي .