عالم أزهري: مبادرة وعي تهدف لتوعية أبناء المجتمع بقضاياهم المصيرية.. فيديو

أكد الدكتور سيف قزامل، الاستاذ بجامعة الأزهر، أن الإنسان في حاجة إلى أن يعي بالقضايا المصيرية التى تعيشها الدولة في الوقت الراهن .



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " صباح الخير يا مصر " ، المذاع عبر فضائية " الأولى " ، اليوم الأحد ، أن مبادرة " وعي " هي مبادرة لحث المواطن المصري على المشاركة الإيجابية في قضايا المجتمع .



وتابع أن مبادرة وعى تهدف الى توعية الأبناء وسلامة إدراكهم للمجتمع ، لافتا إلى ان القرآن الكريم نبه الإنسان إلى ان يعي مهمته في الأرض.



وأشار إلى ان المبادرة دشنت من قبل شباب جامعة الأزهر في إطار وعي ، وإطار مهام ومصير الوطن .





