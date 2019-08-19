ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لشركة الريف المصرى لإعادة طرح أراضِ بغرب المنيا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:29 ص
أرض زراعية
أرض زراعية
معتز الخصوصى
قال النائب العمدة عثمان ، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بشأن شركة الريف المصرى فى المنيا.

وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن شركة الريف المصرى فتحت الباب لطرح بعض الأراضى بغرب المنيا ولم يحصل الأهالى على كراسة الشروط ، كما لم يحصل شباب المنيا على فرصتهم فى الحصول على الأراضى.

وطالب أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بإعادة فتح الباب لطرح هذه الأراضى فى غرب المنيا ، خاصة وأنها تتبع المليون ونصف فدان ، مشيرا إلى أنه سيطالب بحضور وزير الزراعة لمناقشة طلب الإحاطة.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني: عبد العال تحمل ما يفوق قدرة البشر والنواب أنجز 1500 قانون

برلماني يتقدم بتعديل على مادة الإعفاء الجمركي المكرر على سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة

نائب: 19 مليار جنيه قيمة متأخرات ضرائب على مصلحة الجمارك

موازنة البرلمان: ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون البنوك الجديد خلال دور الإنعقاد الخامس

نائب يتقدم بمشروعى قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان

برلمانى: طلب رسمى لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين

ترشيحاتنا

الصاروخ المصرى .. احمد هشام أفضل لاعب فى كأس العالم لناشئى اليد

حفيد رشدي أباظة يكشف أسرار الدنجوان وسر خلافه مع عمر الشريف ووصيته الأخيرة .. صور

اخبار نادي الزمالك عن يوم 18-8-2019.. خالد الغندور يكشف تفاصيل التعاقد مع ميتشو.. وطارق يحيى: لن أستمر

بالأحضان والسجود .. فرحة هستيرية لـ نجوم مصر لليد عقب التتويج بلقب كأس العالم .. فيديو

فيديوجراف| خطأ جديد .. أحمد حسن وزينب يثيران غضب المتابعين

وايه لازمة الاجنبي.. حسام غالى يكشف عن مدرب الاهلى الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور