طلب إحاطة لشركة الريف المصرى لإعادة طرح أراضِ بغرب المنيا

قال النائب العمدة عثمان ، أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إنه سيتقدم بطلب إحاطة خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان بشأن شركة الريف المصرى فى المنيا.



وأشار عثمان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن شركة الريف المصرى فتحت الباب لطرح بعض الأراضى بغرب المنيا ولم يحصل الأهالى على كراسة الشروط ، كما لم يحصل شباب المنيا على فرصتهم فى الحصول على الأراضى.



وطالب أمين سر لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بإعادة فتح الباب لطرح هذه الأراضى فى غرب المنيا ، خاصة وأنها تتبع المليون ونصف فدان ، مشيرا إلى أنه سيطالب بحضور وزير الزراعة لمناقشة طلب الإحاطة.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.