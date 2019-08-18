جماهير الاهلى لـ مارتن لاسارتي: أنت ضيعت النادي .. فيديو

هاجم عدد من جماهير النادي الاهلى المدير الفنى للقلعة الحمراء مارتن لاسارتي بعد هزيمته أمام نادى بيراميدز، والخروج من كأس مصر فى الدور الـ ١٦ فى المباراة التى أقيمت أمس على استاد برج العرب.



وجهت عدسة "صدى البلد " سؤالا للجماهير بعنوان " هل تؤيد رحيل لاسارتي ومن يكون البديل ؟" .



وقال خالد جمال أحد الجماهير إن لاسارتي كان السبب الرئيسي في تراجع مستوى الفريق وأتمنى أن يدرب الفريق حسام حسن.



وأكد كريم حازم، أؤيد رحيل لاسارتي بلا شك لأنه خيب ظن الجماهير الأهلاوية، وأدى إلى هزيمة الأهلي وأريد أن يأتي مدير فنيا مصريا.



وأوضح طارق الفيشاوي أحد الجماهير أنا زمالكلاوي وأؤيد رحيل لاسارتي، لأن هذا ليس مستوى النادي الأهلي، كما اعتدنا عليه وافضل مدير فني لهم حسام البدري.



وأشار هاني مبارك أحد الجماهير، إلى أن لاسارتي أضاع الأهلي وتسبب في الهزيمة أمام بيراميدز ولم يأتي لنا بالبطولات، وأضاع علينا كأس مصر ولما لا نعطي فرصة لأبناء النادي حتي يقوموا بالتدريب.



وأضاف محمد عثمان أحد الجماهير، أن لاسارتي لا يعرف كيفيه التدريب للاهلي، كما يجب أن يغادر آزارو، ويكون له بديل وأتمنى أن يأتي حسام البدري لأنه الوحيد الذي يعرف خبايا النادي.



وتابع وائل عادل: "لاسارتي لم يعرف قيمة وحجم النادي الأهلي وأتمنى أن يأتي حسام حسن لتدريب النادي وكفاية مدربين أجانب".