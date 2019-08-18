المياه الجوفية تهدد أرواح مواطني كفر السادات بالمنوفية.. الأهالي: الحشرات تهاجمنا وأساسات المنازل دمرت.. ومشروع الصرف الصحي توقف منذ 17 عاما

الأهالي:

تم البدء بالمشروع منذ 17 عاما وحتى الآن لم يتم الانتهاء منه المياه الجوفية أصابت أساسات المنازل بالعطب المياه الجوفية شلت الحركة بالشوارع والقرية أصبحت مرتعا للحشرات





تعاني قرية كفر السادات التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية من ارتفاع المياه الجوفية بالقرية مما أدى إلى تهالك معظم المنازل وتآكل الخرسانات وأساسات المنازل بسبب تواجد المياه بشكل مستمر في الشوارع وحول المنازل.





من جانبه، قال محمد قايض، أحد أبناء القرية، منذ 17 عامًا جاءت إلينا الشركة القابضة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرية وبدأ العمل علي قدم وساق، إلا أن مسيرة العمل بالمشروع توقفت فجأة دون معرفة أسباب، ومن وقتها حتى الآن لم تتم معاودة العمل بالمشروع؛ مما أصاب القرية بحالة شلل تام، فالمياه الجوفية ملأت الشوارع، وشلت الحركة تماما بشوارع القرية، وامتلأت القرية بالحشرات التي تدخل في تجمعات المياه التي ملأت الشوارع، وأصبحت ملاذًا للحشرات والبعوض الذي أصاب معظم أطفال القرية بالأمراض.





المواطن محمد درويش 50 عامًا، أحد أبناء القرية، قال: "إحنا زهقنا من طرق أبواب المسؤولين دون استجابة من أحد لمشكلتنا، الأمراض حاصرت أطفال القرية بسبب انتشار الحشرات والروائح الكريهة في كل شوارع ومنازل القرية، ومواسير الصرف الصحي نضحت مياهها بالشوارع مما أدي لتهالك معظم المنازل القديمة بالقرية".





وأضاف رضا طعيمة أحد أبناء القرية: "لا أعلم ما السر وراء التوقف عن اكتمال المشروع خصوصا وأن حوالي 80% من المشروع قد تم الانتهاء منه ولم يبقَ سوى بعض التوصيلات الفرعية التي يتم الانتهاء منها سريعًا مع معاودة العمل ومحطة الصرف، والرفع تم تشييدها والانتهاء منها، ولم يتبقَ سوى خطوات بسيطة لإتمام المشروع ولكن لا نعلم ما السر في توقف المشروع بهذه الطريقة رغم طرقنا أبواب جميع المسؤولين بالمحافظة للاستغاثة بهم لإنقاذنا من الأمراض التي تحاصرنا وإنقاذ منازل القرية البسيطة من الانهيار فوق رؤوس أصحابها".