الكاتبة مريم الدخيل: عشقي للفن سر تحويلي كيف تصبح ثريًا في 40 يومًا لمسلسل

أعلنت الكاتبة والروائية مريم الدخيل، تحويل مؤلفها الجديد "كيف تصبح ثريًا في 40 يومًا"، الأعلى مبيعًا لسنة 2017، لمسلسل درامي تعكف حاليًا عليه للانتهاء من تفاصيله الأخيرة لسرعة اللحاق بتصويره قبل موسم رمضان 2020.



وكشفت مريم الدخيل، عن تعاونها مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى بالكويت لخروجه للنور عقب الاستقرار على أبطاله والمخرج الذي سيقود العمل.



وأوضحت أن المسلسل سيكون دراميا اجتماعيا به بعض اللمسات الكوميدية، ويرصد 3 شخصيات تحولوا مع الوقت لعالم الثراء المالي بعد قرائهم تعويذة النجاح التي تقلب حياتهم رأسًا على عقب.



يذكر أن الكاتبة مريم الدخيل، كانت قد تعاقدت مع إذاعة الكويت على برنامج أسبوعي لتنمية مهارات الشعب الكويتي وتنميته، ويعرض البرنامج من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.