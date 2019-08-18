الصحة: 30 عيادة للإقلاع عن التدخين بجميع محافظات الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استمرار فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الحياة الصحية تحت شعار "100 مليون صحة" والتي انطلقت في شهر مايو من العام الحالي تحت اسم "صحتنا في أسلوب حياتنا".



وأوضحت الوزارة أن المبادرة تشمل التوعية بالغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، بالإضافة إلي حملة الاقلاع عن التدخين والتي انطلقت أولى فعاليتها في شهر أغسطس الحالي من خلال تخصيص ٣٠ عيادة للإقلاع عن التدخين منتشرة بمحافظات الجمهورية كافة.



ودعت الوزارة المواطنين إلي المشاركة في الحملة التي بدأت عملها بالفعل في محافظات القاهرة، الجيزة الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، الإسماعيلية، الجيزة، أسيوط، المنيا، قنا، و أسوان، مشيرة إلي أن أماكن تواجد العيادات بمستشفيات الصدر وبعض مستشفيات الصحة النفسية المنتشرة بتلك المحافظات، وتعمل يوميًا من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عشرة مساءً.



وأوضحت الوزارة أنه يتم من خلال العيادات تقديم المعلومات و الإرشادات للمواطنين التي توضح الأضرار الصحية للتدخين، والكشف على إصابات الرئة و تقديم العلاج من خلال عيادات الصدر، بالإضافة إلي تقديم الدعم النفسي الذي يساعدهم ويشجعهم علي الاستمرار والمتابعة في الإقلاع عن التدخين وذلك من خلال عيادات الصحة النفسية.



وأضافت الوزارة أن فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الحياة الصحية، تشمل سيارات وحافلات متنقلة تحمل شعار المبادرة و تجوب المحافظات للترويج للمبادرة والتوعية بأضرار التدخين وأسلوب الغذاء الصحي، بالإضافة إلي تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، وكذلك توزيع منشورات التعريف بالمبادرة.



ولفتت الوزارة إلي أن أماكن عيادات الإقلاع عن التدخين وأرقام الاتصال الخاصة بكل عيادة ومواعيد وأيام العمل بها، توجد على الصفحة الرسمية للمبادرة الموجودة على "فيس بوك" و التي تحمل اسم " 100 مليون صحة".



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