ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هيخلّص الشحن بسرعة.. امتنع عن تحديث هذا التطبيق

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:36 م
رمز بطارية الهاتف
رمز بطارية الهاتف
آية جمعة
قد يجد مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد أن بطارية أجهزتهم أصبحت تنفذ بنسبة أسرع من المتوقع، وذلك بعد تحديثهم لمتجر التطبيقات "جوجل بلاي".

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، يؤدي التحديث الأخيرة من شركة التكنولوجيا الأمريكية إلى استنزاف البطارية بشكل هائل.

ووفقا لموقع "أندرويد بوليس" التقني، بدأت المشاكل في وقت سابق من هذا الأسبوع مع العديد من المستخدمين الذين يشكون من أن بطاريات الأجهزة الخاصة بهم تنفذ شكل أسرع بكثير من المعتاد.

وبعد تفقد إعدادات الهاتف، وُجِد أن تطبيق "جوجل بلاي" كان يستهلك بطارية أكثر من المعتاد.

ولسوء الحظ، ليس من المعروف حتى الآن متى سيتم إصلاح هذه المشكلة، لكن من المتوقع أن جوجل تقوم بإصلاحها الآن وستصدر تحديثا جديدا في الأيام القادمة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على طريقة تشغيل الوضع الليلي في Google Photos

واتساب يضيف ميزة جديدة تخلصك من الحالات المزعجة

يخدعك لتدفع المال.. احذر تحميل هذا التطبيق على هاتفك الذكي

هاتفك جهاز تجسس في يدك.. آلاف التطبيقات تتبع حياتك الشخصية سرا

جوجل تختبر تحديثاً جديداً لـ مساعدها الصوتي Google Assistant

تتنصت عليك وتسرق كلمات مرورك.. برامج تجسس تهدد مستخدمي أندرويد

ترشيحاتنا

الفوز أمام اطلع بره .. نجم الأهلي يكشف سبب الهزيمة أمام بيراميدز

أسرار العالم الخفي للإخوان.. قطر وتركيا تمولان 7 شركات لتدمير أمن العرب

بعد خروج الأهلي من كأس مصر.. الجمهور يطالب بـ عماد النحاس وأحمد ناجي

أخبار الرياضة ليلا ..مدرب بيراميدز يقترب من الأهلي .. وهجوم جماهيري على لاسارتي

علاج عسر الهضم والانتفاخ وحرق الدهون العنيدة للأبد.. وصفة بـ 2 جنيه

حظر واتساب في عدد من الدول .. تعرف على الأسباب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب فوق الركبة.. روجينا بإطلالة جريئة.. صور

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور