هيخلّص الشحن بسرعة.. امتنع عن تحديث هذا التطبيق

قد يجد مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام اندرويد أن بطارية أجهزتهم أصبحت تنفذ بنسبة أسرع من المتوقع، وذلك بعد تحديثهم لمتجر التطبيقات "جوجل بلاي".



ووفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، يؤدي التحديث الأخيرة من شركة التكنولوجيا الأمريكية إلى استنزاف البطارية بشكل هائل.



ووفقا لموقع "أندرويد بوليس" التقني، بدأت المشاكل في وقت سابق من هذا الأسبوع مع العديد من المستخدمين الذين يشكون من أن بطاريات الأجهزة الخاصة بهم تنفذ شكل أسرع بكثير من المعتاد.



وبعد تفقد إعدادات الهاتف، وُجِد أن تطبيق "جوجل بلاي" كان يستهلك بطارية أكثر من المعتاد.



ولسوء الحظ، ليس من المعروف حتى الآن متى سيتم إصلاح هذه المشكلة، لكن من المتوقع أن جوجل تقوم بإصلاحها الآن وستصدر تحديثا جديدا في الأيام القادمة.

