استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات البنوك اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات بداية الأسبوع، اليوم "الأحد"، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر.



وثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند ١٦,٥٢ جنيه للشراء ، ١٦,٦٢جنيه للبيع، واستقر في البنك التجاري الدولى ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء، ١٦,٦٣جنيه للبيع.



كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل ١٦,٥٣ جنيه للشراء، ١٦,٦٣ جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية استقر سعره ليسجل ١٦,٥٣ للشراء ، ١٦,٦٣جنيه للبيع، كما ثبت في البنك الأهلي اليوناني عند ١٦,٥٣جنيه للشراء ، و١٦,٦٣ جنيه للبيع.



يذكر أن الدولار فقد 130 قرشًا من قيمته منذ بداية العام الحالي، حيث كان سعره مطلع العام 17.82 قرش للشراء، و17.92 قرش للبيع.



على صعيد متصل، سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر استقرارا في سعر الشراء اليوم الأحد، وبلغ ٤,٣٨ جنيه، في حين تراجع سعر البيع قرشًا واحدا ليسجل ٤,٤٢ جنيه.