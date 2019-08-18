رئيس جامعة الاسكندرية: الرئيس السيسي حريص على رعاية العلم والعلماء ودعم الجامعات المصرية

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من العلماء الحاصلين على جوائز الدولة المختلفة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية خلال احتفال مصر بعيد العلم، يعكس حرصه على رعاية العلم والعلماء ودعم الجامعات المصرية.



وقال رئيس الجامعة - في تصريح له اليوم - إن التكريم يعكس حرص الرئيس السيسي على رعاية العلم والعلماء ودعمه للجامعات المصرية .. موضحًا أن الجامعة تعتز وتفتخر دائما بما حققه علمائها وباحثيها من إنجازات علمية وبحثية في كافة المحافل المحلية والدولية..مؤكدا دعمه الكامل لعلمائها وباحثيها وكل من يساهم في رفع اسمها عاليًا خفاقا في جميع المحافل العلمية.



وكان الرئيس السيسي قد كرم - خلال حفل عيد العلم - عددا من العلماء من بينهم الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة.



وتخرج الدكتور شريف قنديل في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية عام 1967 وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية وحصل على الدكتوراة في مجال التحليل الطيفي من جامعة لانكستر ببريطانيا في عام 1977 كما التحق بعد عودته بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية وتدرج في السلك الجامعي ليصبح أستاذا لعلوم المواد بجامعة الإسكندرية (1988م).



كما أنشأ الدكتور قنديل وترأس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية (1983-1993) وهو أول قسم أكاديمي في هذا التخصص في الجامعات المصرية والعربية ، ثم عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة أستاذا بقسم الكيمياء ورئيسا للمجلس الاستشاري لكلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة في ما بين 1993 - 1996 حيث أسهم في إنشاء برنامج الماجستير لعلوم وتكنولوجيا المواد.



وأشرف على برنامج الماجستير لعلوم البيئة، وفي عام 2003م عين الدكتور قنديل عميدا لكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالمنامة - البحرين، وفي عام 2005 عين بأكاديمية تطوير التعليم - واشنطن، كما نشر ما يزيد على 120 بحثا علميا في الدوريات العلمية العالمية.





