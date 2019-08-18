استعدادا لمواجهة الزمالك.. المقاصة يلعب أمام القناة وديا بالإسماعيلية

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة فى مواجهة ودية اليوم أمام القناة بمعسكره المغلق بالإسماعيلية، استعدادا لمواجهة الزمالك 28 أغسطس الجاري في إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.



ويسعى أحمد حسام ميدو المدير الفنى للمقاصة إلى تجربة العديد من اللاعبين، من أجل الوصول إلى أفضل تشكيل ممكن قبل مواجهة الزمالك، والتي يسعى خلالها إلى الفوز بها والسير بخطى ثابتة نحو المنافسة على لقب البطولة.



ويعود فريق المقاصة الى القاهرة، مساء يوم الخميس المقبل، لاستكمال تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لملاقاة الزمالك في مباراة دور الـ8 لبطولة كأس مصر باستاد السلام بالقاهرة.

