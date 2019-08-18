النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية المصري

وقع النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب و امين عام اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد شباب العمال استمارة انضمام لحزب الحرية المصرى.



وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ترحيبه بالنائب محمد وهب الله ، مؤكدا انه سياسي وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه او داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



وقال " حسب الله " فى تصريح له ان الزميل النائب محمد وهب الله هو اضافة كبيرة لحزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب سوف يستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية.

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