النائب محمد وهب الله ينضم لحزب الحرية المصري

وقع النائب محمد وهب الله عضو مجلس النواب و امين عام اتحاد عمال مصر ورئيس اتحاد شباب العمال استمارة انضمام لحزب الحرية المصرى.
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ترحيبه بالنائب محمد وهب الله ، مؤكدا انه سياسي وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه او داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال " حسب الله " فى تصريح له ان الزميل النائب محمد وهب الله هو اضافة كبيرة لحزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب سوف يستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية.
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ترحيبه بالنائب محمد وهب الله ، مؤكدا انه سياسي وبرلماني كبير وله بصماته الواضحة تجاه قضايا العمل والعمال سواء داخل مجلس النواب ولجانه او داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال " حسب الله " فى تصريح له ان الزميل النائب محمد وهب الله هو اضافة كبيرة لحزب الحرية المصرى، مشيرا إلى أن الحزب سوف يستفيد من خبراته السياسية والبرلمانية والعمالية.