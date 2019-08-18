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رياضة

الفوز أمام اطلع بره .. نجم الأهلي يكشف سبب الهزيمة أمام بيراميدز

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:28 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
كشف ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عن سر هزيمة المارد الأحمر أمس أمام بيراميدز في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، مؤكدا أن فوز الفريق أمام اطلع بره في تمهيدي بطولة أبطال أفريقيا أعطى ثقة زائفة للاعبين والجهاز الفني.

وأضاف في تصريحات لقناة تايم سبورت أن الأهلي طوال الوقت ينافس على عدد من البطولات في وقت واحد لذلك كان لا بد من غلق ملف الفوز بتمهيدي بطولة أفريقيا قبل خوض مباراة بيراميدز أمس.

وتابع أن لاعبي الأهلي أمس لم يخوضوا المباراة بروح الفانلة الحمراء وهو ما تسبب في الهزيمة، مشددا أن الفريق كان لا بد أن يخوض المباراة رغبة في رد الاعتبار خاصة أنه هزم أمام بيراميدز من قبل.

وأكمل أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق لم تكن له أي بصمة أو تأثير على الفريق طوال فترة قيادته للمارد الأحمر، مشددا أن لاعب كرة القدم يشعر بقوة شخصية المدرب وهو ما يظهر داخل الملعب ولكن هذا لم يحدث مع لاسارتي.

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