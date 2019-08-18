اخبار الرياضة.. الأهلي يستقر على بديل لاسارتي.. مرتضى منصور يعقد اجتماعا مع ميتشو.. رحيل طارق يحيي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 18 - 8- 2019 مجموعة من الأخبار الرياضية المهمة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
اتجاه في الأهلي لتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا
استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طة إسماعيل، على تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم.
مرتضى منصور يعقد اجتماعًا مع ميتشو اليوم
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو إلى القاهرة صباح اليوم الأحد،وذلك تمهيدا لإعلان التعاقد معه رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
طارق يحيى يعتذر عن العمل في الزمالك مع ميتشو
اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، عن العمل في جهاز الأبيض الجديد، بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، الذي وصل صباح اليوم، تمهيدًا لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
رمضان درويش يحقق ذهبية الجودو في دورة الألعاب الإفريقية
حقق رمضان درويش الميدالية الذهبية في وزن 100 كيلو في لعبة الجودو بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
مسئول بيراميدز السابق يحذر الأهلي من التعاقد مع رامون دياز.. فيديو
حذر هادي خشبة نجم الأهلى الأسبق ومدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، مسئولي الأهلي من التعاقد مع الأرجنتينى رامون دياز خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى.
مفاوضات لفسخ تعاقد لاسارتي وديا (صور)
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الاهلي تتفاوض حاليًا مع مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة على قيمة الشرط الجزائي في عقده.
الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع عبد العزيز إيهاب لاعب اليد
أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أنه تم الانتهاء من إتمام إجراءات التعاقد مع عبدالعزيز إيهاب، لاعب منتخب الشباب لكرة اليد، قادما من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبل.
قبل إغلاق الميركاتو.. لاتسيو يقترب من خطف إبراهيموفيتش مصر
اقترب نادي لاتسيو الإيطالي من التعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الإنتقالات الصيفية في إيطاليا.
جوارديولا يكشف سبب مشادته مع أجويرو
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سبب دخوله في مشادة مع سرجيو أجويرو مع لاعبه أمس، بعد تبديله أمام توتنهام، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.
كوتينيو يصل ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونخ.. فيديو
وصل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، إلى مدينة ميونخ، صباح اليوم الأحد، للانضمام إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.
اتجاه في الأهلي لتعيين محمد يوسف مديرًا فنيًا مؤقتًا
استقرت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور طة إسماعيل، على تعيين محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم.
مرتضى منصور يعقد اجتماعًا مع ميتشو اليوم
أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك،وصول الصربي ميلوتين سريدوفيتش ميتشو إلى القاهرة صباح اليوم الأحد،وذلك تمهيدا لإعلان التعاقد معه رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .
طارق يحيى يعتذر عن العمل في الزمالك مع ميتشو
اعتذر طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، عن العمل في جهاز الأبيض الجديد، بقيادة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، الذي وصل صباح اليوم، تمهيدًا لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، خلفًا للسويسري كريستيان جروس.
رمضان درويش يحقق ذهبية الجودو في دورة الألعاب الإفريقية
حقق رمضان درويش الميدالية الذهبية في وزن 100 كيلو في لعبة الجودو بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب.
مسئول بيراميدز السابق يحذر الأهلي من التعاقد مع رامون دياز.. فيديو
حذر هادي خشبة نجم الأهلى الأسبق ومدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، مسئولي الأهلي من التعاقد مع الأرجنتينى رامون دياز خلفا للأوروجويانى مارتن لاسارتى.
مفاوضات لفسخ تعاقد لاسارتي وديا (صور)
كشفت مصادر خاصة أن إدارة الاهلي تتفاوض حاليًا مع مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة على قيمة الشرط الجزائي في عقده.
الأهلي ينهي إجراءات التعاقد مع عبد العزيز إيهاب لاعب اليد
أكد رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أنه تم الانتهاء من إتمام إجراءات التعاقد مع عبدالعزيز إيهاب، لاعب منتخب الشباب لكرة اليد، قادما من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة المقبل.
قبل إغلاق الميركاتو.. لاتسيو يقترب من خطف إبراهيموفيتش مصر
اقترب نادي لاتسيو الإيطالي من التعاقد مع الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، قبل أيام قليلة من إغلاق فترة الإنتقالات الصيفية في إيطاليا.
جوارديولا يكشف سبب مشادته مع أجويرو
كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سبب دخوله في مشادة مع سرجيو أجويرو مع لاعبه أمس، بعد تبديله أمام توتنهام، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.
كوتينيو يصل ألمانيا للانضمام إلى بايرن ميونخ.. فيديو
وصل البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، إلى مدينة ميونخ، صباح اليوم الأحد، للانضمام إلى صفوف فريق بايرن ميونخ الألماني.