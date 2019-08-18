التعليم: لا حالات غش بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى الجمهورية، امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد طلاب 1334 طالبا/طالبة، ومادة التربية الوطنية بإجمالي عدد طلاب 615 طالبا/طالبة، وذلك في ثاني أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019 داخل 278 لجنة على مستوى الجمهورية.



كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 3 طلاب/ طالبات، وفى مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 1 طالب.



وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الأول للدور الثاني سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



وأضاف عبد الحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية لم تتلق أي ملاحظات أو شكاوى أو بلاغات غش إلكتروني اليوم.