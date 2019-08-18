بروفة إنبي طريق مدرب بني موسى لكشف ثغرات فريقه

يسعي حسن موسي المدير الفني لنادى بني سويف، لكشف نقاط القوة والضعف في خطوط فريقه، وذلك من خلال ودية فريقه مع نادي إنبي في الرابعة والنصف عصر اليوم على ملعب بتروسبورت.



ويكثف فريق بني سويف استعداداته للموسم الجديد على أمل الصعود للدوري الممتاز، وذلك عن طريق المعسكرات والمباريات الودية والتدعيمات التي ابرمها النادي خلال تلك الفترة.



وتمثل قوة فريق انبي نقطة استفادة لجهاز بني سويف لتجربة لاعبيه و طريقة اللعب في تلك الودية لمعرفة مستويات لاعبيه ومدى تقدمهم خلال الاستعدادات.



وكان الفريق قد خاض معسكرا طويلا بمنتجع الاسيوطي وانتهي منذ أيام قليلة ولعب فيه الفريق العديد من الوديات لتجهيز لاعبيه.