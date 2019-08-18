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رياضة

شاهد .. بث مباشر مباراة مصر والمانيا فى كاس العالم لليد

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:43 م
فرحة لاعبو منتخب
فرحة لاعبو منتخب مصر بعد التأهل لنهائي كأس العالم
حسن العمدة
يواجه منتخب مصر، نظيره الألماني، اليوم، الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين التي تقام في مقدونيا.

وتنطلق مباراة مصر وألمانيا في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر فضائية تايم سبورت.

كان منتخب مصر تأهل إلى المباراة النهائية، أمس السبت، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على البرتغال، بنتيجة 41 - 36، بينما تأهل منتخب ألمانيا على حساب الدنمارك.

يُذكر أن منتخب مصر صعد إلى دور الـ 16 كمتصدر عن المجموعة الثانية، حيث فاز على المجر وكندا وتاريونا والسويد، وتلقى هزيمة وحيدة أمام فرنسا، وفي الدور ثمن النهائي استطاع الفراعنة تجاوز سلوفينيا بنتيجة 30 - 26، وفاز على أيسلندا في ربع النهائي 35-31، ثم البرتغال في نصف النهائي.

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