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فن

عمرو عبد الجليل وسيد رجب في مواجهة آسر ياسين في الشايب

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:50 م
عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل
القسم الميدانى
نشر الفنان عمرو عبد الجليل صورة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ظهر فيها برفقه اَسر ياسين و سيد رجب في بوستر ترويجي لفيلم الشايب معلنًا عن مشاركته في الفيلم لصيف 2020.

وتفاعل متابعو الفنان عمرو عبد الجليل مع الصورة ومنهم الفنان أحمد فهمي قائلًا: "مبروك يا صحبي".

وظهر "آسر" خلال نهاية أحداث فيلم "ولاد رزق 2"، بشخصية فيلمه الجديد "الشايب"، حيث فاجأ جمهوره بكشفه عن شخصية فيلمه والتي تحمل نفس الاسم، خلال أحداث العمل، وشارك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

واستقر صناع العمل على "الشايب" ليكون اسم الفيلم الجديد، الذي من المقرر أن يتم طرحه في 2020، من إنتاج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني ويشاركه كريم أسامة وإخراج حسين المنباوي.

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