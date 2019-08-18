هل يصح الجمع بين الأضحية والكفارة؟.. المفتى السابق يرد

ورد سؤال للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، مضمونة (هل يمكن تعدد النية فى الأضحية؟).



وأجاب "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع يوتيوب، قائلًا: إن من يريد أن يذبح أضحية ولكن يريد أن يعدد نيتة فيها كأن تكون أضحية وفى نفس الوقت عقيقة وكفارة، فلا يجوز هذا.



وأوضح أن كل شيء كما هو، فالأضحية أضحية والعقيقة عقيقة، إنما يجوز التعدد فى الأسهم فى البقرة، فيكون هناك سهم أضحية وسهمين كفارة وسهم للعقيقة فلا مانع من ذلك، أما أنه إذا ذبح خروف فليس فيه تعدد أسهم لأن الخروف سهم واحد.