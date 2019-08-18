نفس الشيء ولكنكم تحبون أوزرلي.. رانيا محمود ياسين تشبه نفسها بالسلطانة هيام

حالة من الجدل أثارتها الفنانة رانيا محمود ياسين بعدما نشرت صورة لها وصورة للنجمة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام موضحة أن هناك شبه كبير بينها وبين هذه الممثلة.



وعلقت من خلال حسابها على إنستجرام قائلة: "نفسي الشيء ولكنكم تحبون مريم اوزرلي بس بصراحة هي قمر" لتؤكد أن هناك شبه كبير بينها وبين النجمة التركية.



رانيا محمود ياسين تلقت عشرات التعليقات وسخر البعض منها مما دفعها للتراجع وعلقت قائلة: "على فكرة الصورة مش للمقارنة ولكن للهزار".



وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين أكدت عرض فيلمها الجديد "قهوة بورصة مصر" فى مصر والدول العربية فى آن واحد، أمر أسعدها للغاية.



وتابعت "رانيا" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القضية التى يناقشها العمل ستمس كل مواطن سواء فى مصر أو الدول العربية، إذ أن الفيلم يعمل على إلقاء الضوء على شرائح المجتمع المختلفة سواء محليًا أو عربيا.



وتجسد رانيا محمود ياسين من خلال الفيلم دور فتاة تعمل كموديل ولكنها تعاني من الفقر الشديد.



وتستعد رانيا للعودة إلى الدراما من خلال مسلسل فالنتينو وتتعاون من خلاله لأول مرة مع عادل إمام.