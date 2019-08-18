محافظ القليوبية يفتتح محطتي صرف صحي في قليوب بتكلفة 85.4 مليون جنيه

افتتح الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية خلال جولة له اليوم مشروعين للصرف الصحي بمركز ومدينة قليوب وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي.



وحضر الافتتاح اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس مصطفى مجاهد رئيس فرع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالقليوبية والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي وحامد طلبة رئيس مركز ومدينة قليوب.



وبدأ محافظ القليوبية جولته بافتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية صنافير – مركز قليوب والذي يخدم قرية صنافير ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع حوالي 20 ألف نسمة وقام بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 70 مليون جنيه.



كما توجه محافظ القليوبية لإفتتاح مشروع الصرف الصحي قرية الصباح – مركز قليوب والتي تخدم قرية الصباح ويبلغ عدد السكان المستفيدين من المشروع 40 ألف نسمة وقام بتنفيذ المشروع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 15.4 مليون جنيه.



وأكد محافظ القليوبية خلال الجولة أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمة مميزة للمواطنين في كافة المدن والمراكز والأحياء لرفع مستوى المعيشة، مشيرا إلى أن محافظة القليوبية لها النصيب الأكبر في مشروعات الصرف الصحي حيث أن المحافظة من أكثر المحافظات التي تم تغطيتها بمشروعات الصرف الصحي وهي أعلى نسبة بين المحافظات.