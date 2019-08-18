ماجد نجم: اهتمام الدولة بعيد العلم ساهم في ارتفاع تصنيف جامعاتنا دوليا.. فيديو

أكد ماجد نجم، رئيس جامعة حلون، أن احتفال الدولة بعيد العلم، هو رسالة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دعم الدولة للبحث العلمي، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة في تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم.



وأضاف ماجد نجم، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخمس سنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا بمراكز البحوث وأقسام البحث العلمي في الجامعات المختلفة، موضحًا أن البحث العلمي ذو أهمية كبرى خاصة للجامعات التكنولوجية ومع وضع الدستور الحالي آليات ومحددات الانفاق على البحث العلمي في الدولة المصرية.



وأشار ماجد نجم، إلى أن تكريم الرئيس السيسي للعلماء المصريين مؤشر إيجابي لحث العلماء على مزيد من العمل، حيث إن مصر غنية بالكثير من الباحثين والعلماء من النساء والرجال وهو ما يدل على أن مصر مصدر للتطور والإبداع لا ينضب.



وأردف أن الدولة والدستور وضعوا آليات ومحددات الانفاق على البحث العلمي في الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لو استمر العلماء على هذا النهج ستكون مصر فى مكانة ثانية خلال عامين فقط.