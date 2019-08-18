ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماجد نجم: اهتمام الدولة بعيد العلم ساهم في ارتفاع تصنيف جامعاتنا دوليا.. فيديو

الأحد 18/أغسطس/2019 - 03:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
أكد ماجد نجم، رئيس جامعة حلون، أن احتفال الدولة بعيد العلم، هو رسالة من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد دعم الدولة للبحث العلمي، وهو ما أدى إلى حدوث طفرة في تصنيف الجامعات المصرية على مستوى العالم.

وأضاف ماجد نجم، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخمس سنوات الماضية شهدت اهتماما كبيرا بمراكز البحوث وأقسام البحث العلمي في الجامعات المختلفة، موضحًا أن البحث العلمي ذو أهمية كبرى خاصة للجامعات التكنولوجية ومع وضع الدستور الحالي آليات ومحددات الانفاق على البحث العلمي في الدولة المصرية.

وأشار ماجد نجم، إلى أن تكريم الرئيس السيسي للعلماء المصريين مؤشر إيجابي لحث العلماء على مزيد من العمل، حيث إن مصر غنية بالكثير من الباحثين والعلماء من النساء والرجال وهو ما يدل على أن مصر مصدر للتطور والإبداع لا ينضب.

وأردف أن الدولة والدستور وضعوا آليات ومحددات الانفاق على البحث العلمي في الدولة المصرية، مؤكدًا أنه لو استمر العلماء على هذا النهج ستكون مصر فى مكانة ثانية خلال عامين فقط.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنصورة ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم

رؤساء المراكز البحثية: تكريم الرئيس للعلماء يعكس إيمان الدولة بأهمية العلم في تحقيق التنمية

عميد آداب الفيوم: اهتمام السيسى بتكريم العلماء وأساتذة الجامعات يؤكد أولوية البحث العلمي

ترشيحاتنا

أسود وشكله وحش.. قصة منع أحمد زكي من مشاركة سعاد حسني في فيلم الكرنك

ميتشو يصل القاهرة استعدادا لتولي تدريب الزمالك

بعد ذبح فتاتي الحوامدية على يد الأب بدعوى سوء السلوك.. الطب الشرعي يثبت عذريتهما

طارق يحيى يكشف لـ صدى البلد أسباب عدم الاستمرار في الجهاز الفني للزمالك

بعد انخفاض 10 درجات.. الأرصاد: الجو ممتع خلال الـ 72 ساعة القادمة

نجم الأهلي السابق يكشف عن رأيه بـ لاساراتي ويختار الأفضل لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب فوق الركبة.. روجينا بإطلالة جريئة.. صور

بـ كاش مايوه قماش.. اروى جودة بإطلالة مثيرة على الصخرة

بـ ظهر مكشوف..امينة خليل تتألق في أحدث إطلالة.. صور