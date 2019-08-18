لحظة تتويج علي حازم بذهبية الجودو بدورة الألعاب الأفريقية .. فيديو وصور

نجح علي حازم لاعب المنتخب الوطني للجودو، في حصد الميدالية الذهبية في المنافسات النهائية بـ دورة الألعاب الأفريقية التي تقام حاليا في المغرب.



وحقق علي حازم الفوز على منافسه التونسي في المباراة النهائية لوزن تحت 90 كيلو.



يذكر أن النجم المصري قد حقق الفوز علي بطل منتخب الكونغو في الدور نصف النهائي من المنافسات.



يذكر أنه سيتم افتتاح البطولة رسميا غدا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وستقام فعالياتها خلال الفترة من 19 إلي 31 أغسطس.