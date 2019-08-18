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تحكي القصص للأطفال .. تفاصيل عربية الحواديت بالمحافظات

الأحد 18/أغسطس/2019 - 05:03 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
كشفت هاجر أحد فريق مبادرة «عربية الحواديت» تفاصيل المبادرة قائلة : المبادرة عبارة عن عربية تجوب المحافظات والقري والنجوع للإجتماع مع الأطفال، وسرد القصص عليهم .

وأضافت هاجر، خلال حوارها مع «نوران عبدالله ونورا سامى »مقدمي برنامج « IN BOX» المذاع عبر فضائية«صدي البلد2» ، ان الفكرة عبارة عن كُتاب يتم تجميع الأطفال وتثقيفهم من خلال الحكايات والقصص التي تؤثر في حياة النشأ ، موضحة ان البداية كانت من صاحب الفكرة «هيثم» من محافظة الشرقية .

أوضحت أحد أعضاء «عربية الحواديت » ، أن الفريق يقوم بلفت نظر الأطفال عن طريق الكتب والقصص الملونة ، مشيرة إلي انه تم ملاحظة أن أغلب الأطفال لديه شغف علي الكتب والقصص .

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