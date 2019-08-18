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تعليم

أستاذ في المادة.. من هو شريف قنديل المكرم من الرئيس السيسي في عيد العلم؟

الأحد 18/أغسطس/2019 - 06:30 م
شريف قنديل
شريف قنديل
كرم اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال حفل عيد العلم، عددا من العلماء من بينهم الدكتور شريف قنديل الأستاذ المتفرغ بمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية الفائز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم المتقدمة.

تخرج الدكتور شريف قنديل في كلية العلوم جامعة الإسكندرية عام 1967 وعين معيدا بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية وحصل على الدكتوراة في مجال التحليل الطيفي من جامعة لانكستر ببريطانيا في عام 1977 كما التحق بعد عودته بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية وتدرج في السلك الجامعي ليصبح أستاذا لعلوم المواد بجامعة الإسكندرية (1988م).

كما أنشأ الدكتور قنديل وترأس قسم علوم المواد بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية (1983-1993) وهو أول قسم أكاديمي في هذا التخصص في الجامعات المصرية والعربية، ثم عمل في الإمارات أستاذا بقسم الكيمياء ورئيسا للمجلس الاستشاري لكلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة في ما بين 1993 - 1996 حيث أسهم في إنشاء برنامج الماجستير لعلوم وتكنولوجيا المواد.

وأشرف على برنامج الماجستير لعلوم البيئة، وفي عام 2003م عين الدكتور قنديل عميدا لكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي بالمنامة - البحرين، وفي عام 2005 عين بأكاديمية تطوير التعليم - واشنطن، كما نشر ما يزيد على 120 بحثا علميا في الدوريات العلمية العالمية.

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